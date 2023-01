Agriculture au Luxembourg: L’interdiction du glyphosate reste en vigueur

Or, «la procédure judiciaire est en cours et tant que le recours se poursuit, l’interdiction reste en vigueur», assure une porte-parole. L’herbicide de Monsanto (racheté par Bayer) fait l’objet de controverses depuis plusieurs années, car il est accusé de provoquer des cancers. L’UE a prolongé son autorisation jusqu’au 15 décembre 2023, en attendant de trouver davantage d’alternatives.

Le ministère de l’Agriculture prône, à la place du glyphosate, de pratiquer «le désherbage mécanique et la rotation des cultures». Il rappelle aussi que la sortie du produit a été accompagnée «d’un plan par étapes, de conseils, et d’aides financières pour les agriculteurs et viticulteurs».