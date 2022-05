«La Chronique des Bridgerton» : L’interprète de Marina Thompson révèle ses problèmes de santé mentale

L’actrice Ruby Barker s’est fendue d’une longue explication sur sa santé mentale, jeudi. Elle compte faire une pause dans sa carrière.

Selon le Sun, l’actrice semble bien décidée à parler de ses problèmes de santé mentale «par souci d’honnêteté» envers ses fans. «Je m’adresse à ceux qui me suivent. Il est temps d’être transparente», explique-t-elle. Si elle dit aller mieux, la jeune femme confie avoir été «très malade pendant très longtemps»: «Je me suis battue. Je suis à l’hôpital en ce moment et je vais bientôt sortir et j’espère pouvoir continuer à vivre ma vie».