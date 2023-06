L’invasion de l’Ukraine est un «échec stratégique» pour Poutine, juge Washington

Le président ukrainien a profité de la tribune offerte par la deuxième réunion de la Communauté politique européenne (CPE) pour plaider avec force en faveur de l'adhésion de son pays à l'Otan et à l'UE. «Chaque doute que nous manifestons est une tranchée que la Russie essaiera d'occuper», a-t-il martelé. «Tous les pays européens qui ont une frontière avec la Russie et qui ne veulent pas que la Russie leur arrache une partie de leur territoire doivent être membres à part entière de l'Otan et de l'UE», a-t-il poursuivi.