Taïwan : Une invasion chinoise annoncée par erreur à la télévision

Une chaîne taïwanaise s’est excusée après avoir diffusé par erreur une série de fausses alertes.

Le média chinois basé à Taïpei a suscité l’inquiétude après avoir diffusé plusieurs alertes, notamment «La ville de New Taïpei est touchée par des missiles guidés de l’armée communiste» et «Des navires ont explosé, des installations et des bateaux ont été endommagés dans le port de Taïpei». CTS a attribué cette erreur au personnel qui a diffusé par erreur le contenu d’exercices de prévention que la station avait été chargée de produire pour les pompiers de la ville de New Taïpei. Une autre alerte indiquait «La guerre pourrait éclater, la ville de New Taïpei ouvre un centre conjoint de commandement et de contrôle d’urgence».