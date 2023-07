Lionel Messi déjà sauveur pour sa première avec l’Inter Miami

L’Argentin n’a pas manqué ses débuts avec son nouveau club. Dans un stade acquis à sa cause, il a offert la victoire aux Floridiens contre Cruz Azul (2-1) d’un sublime coup franc dans le temps additionnel.

L’aventure américaine de Lionel Messi débute sous les meilleurs auspices. Getty

Premier match, premier but, première victoire. À l'aube de son aventure avec l'Inter Miami, Lionel Messi a changé le cours du match en marquant le but victorieux son équipe (2-1) en Leagues Cup, contre la formation mexicaine de Cruz Azul.

D'abord sur le banc, chasuble rouge sur le dos, l’Argentin a dû attendre avant d'effectuer sa première apparition. Les fans trépignaient d'impatience, réclamant leur «Messi! Messi!» dès la 20e minute de jeu. La star a exulté lorsque Robert Taylor a ouvert le score pour les locaux d'une frappe détournée dans le but par le poteau, avant la pause (44e). C'est plus tard, à la 54e minute, que l'ancien joueur du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone a enfilé son maillot rose pour entrer en jeu sous une ovation du public. Sergio Busquets a profité du même arrêt de jeu pour lui aussi faire ses débuts avec Miami.

Déjà porteur du brassard de capitaine, Messi a assisté impuissant au retour de Cruz Azul, grâce au but d'Antuna (65e). Puis l'Argentin a beaucoup tenté, souvent réussi avant d'être décisif. Bousculé à la 94e minute, Messi récolte un coup franc idéal... qu'il enverra en pleine lucarne pour clore cette première apparition lumineuse. La franchise de David Beckham n’avait pas, jusque là, remporté la moindre rencontre depuis onze matches.

Stars et ferveur

Un succès dans les dernières minutes qui a fait chavirer de bonheur le stade de Fort Lauderdale. Une joie qui était présente déjà plusieurs heures avant le coup d'envoi. Des milliers de drapeaux roses avec Messi et son n°10 représentés dessus avaient été distribués dans le stade. Un petit cadeau qui a modestement compensé les centaines de dollars dépensés pour assister à la rencontre. Les tickets les moins chers disponibles à la revente vendredi matin étaient affichés à 160 dollars sur le site spécialisé Vividseats. Les plus onéreux dépassaient eux les 8 800 dollars, un record pour cette compétition. Le prix à payer pour voir celui qui est entré de son vivant au panthéon du football, et du sport en général.

Preuve de l'engouement suscité par le joueur iconique, des stars mondiales avaient fait le déplacement à Fort Lauderdale... On a ainsi pu apercevoir le joueur de NBA LeBron James faire un selfie avec le président du club, David Beckham. Serena Williams et Kim Kardashian, au premier rang, tendant leurs smartphones quand la star argentine remontait ses chaussettes avant d'entrer sur la pelouse.

Période d’adaptation

Messi et Busquets, entrés ensemble, ont découvert le football nord-américain, son intensité, ses imprécisions aussi. Avec leur expérience, technique et vision de jeu, les deux joueurs semblent en mesure d’apporter beaucoup au club floridien, bon dernier de Major League Soccer (MLS) cette saison. À condition d'être physiquement en mesure de prochainement démarrer les rencontres. «Quel que soit leur niveau, quel que soit leur statut, (Leo Messi) et Sergio Busquets auront besoin de temps pour s’adapter», avait affirmé David Beckham avant de s’emballer: «Ils vont peut-être nous surprendre, nous allons peut-être gagner tous les matches, mais nous devons être patients».

L'aventure continue mardi dans cette Leagues Cup pour l'Inter Miami, qui affrontera Atlanta, peut-être avec le nouvel arrivant Jordi Alba. Créée en 2019, cette compétition réunit 29 équipes de MLS et 18 autres de première division mexicaine. Des formations reparties en quinze groupes de trois clubs. Après deux rencontres, les deux premiers sont qualifiés pour les 16es de finale et s'enclenche alors une phase à élimination directe. Cruz Azul fut le premier lauréat, le tenant du titre est Club Leon.