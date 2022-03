Football/Italie : Lionel Messi fait rêver l'Inter de Milan

La star argentine de Barcelone, en fin de contrat, intéresse le club nerazzurro. La probabilité de le voir débarquer dans le championnat italien existe bel et bien...

Lionel Messi fait désormais fantasmer Milan et toute l'Italie...

Lionel Messi fait fantasmer l'Inter Milan et une bonne partie de l'Italie amoureuse des artistes du ballon rond. Dans une interview accordée lundi à Radio Rai, l'ex-président Massimo Moratti a expliqué que son club de toujours pouvait se permettre d'acquérir le sextuple Ballon d'or argentin, la saison prochaine.

À vrai dire, le club nerazzurro est bien décidé à retrouver son statut d'antan, dix ans après son sacre en Ligue des champions. Avec un entraîneur que toute l'Europe s'est arrachée (Antonio Conte) il y a douze mois, le club transalpin, qui avait également recruté Romelu Lukaku à Manchester United et Christian Eriksen à Tottenham, a depuis l'été dernier des rêves de grandeur, d'où l'envie pour Moratti et les grands décideurs de l'Inter de recruter la star de Barcelone.

Au Barça, c'est flou

Ce qui semblait être une évidence il y a encore quelques mois ne l'est plus aujourd'hui. L'attaquant argentin tarde à prolonger un contrat qui expire à l'été 2021 et sa relation avec ses dirigeants n'est pas au beau fixe. Cette situation alliée à la crise provoquée par le coronavirus peut donc donner quelques idées à d'autres écuries européennes pour La Pulga.