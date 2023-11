Lionel Messi ferme la porte à un retour en Europe

«Je me suis battu toute ma vie pour ce rêve.» Dans une longue interview accordée à «France Football» après avoir décroché son 8e Ballon d’Or , lundi, Lionel Messi revient notamment sur le sacre argentin lors du Mondial qatari, qu’il considère comme l’aboutissement de sa carrière. «C'était mon rêve, mais aussi celui de ma famille, de mes amis et de toute l'Argentine. Je me suis dit: "C'est bon, j'ai tout gagné." Quand j'ai vu la coupe du monde sur l'estrade, je n'arrivais pas à croire qu'elle était à nous, que nous étions champions du monde.»

«Je ne veux pas me projeter si loin»

Peut-on l’imaginer aller jusqu’au Mondial 2026, où il aura un titre à remettre en jeu? «Évidemment qu'on a toujours envie de jouer ce genre de matches, et encore plus après avoir été champion du monde. Mais bon, il reste pas mal de temps d'ici-là, rappelle-t-il. Même si cela passe vite, il reste encore quelques années avant le Mondial et je ne veux pas me projeter si loin. Il ne s'agit pas d'être là juste pour être là, mais de se sentir bien et de pouvoir apporter des choses au groupe. Sachant l'âge que j'aurai alors (ndlr: 39 ans), cela me paraît difficile, mais on verra comment je me sentirai physiquement.»