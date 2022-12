Qatar 2022 : Lionel Messi veut «vivre encore quelques matches» avec l’Argentine

«Je ne peux pas demander plus. Je vais presque clore ma carrière, ce sont mes dernières années», a déclaré un Messi apaisé et radieux, et qui a avoué un pressentiment que l’Argentine allait gagner: «Je le savais, je l’avais dit à un moment donné, que Dieu allait me le donner, et je ne sais pas pourquoi, j’avais le sentiment que ça allait être cette fois-ci. Et ça me procure une joie immense.»