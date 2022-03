L’iPhone 3G dans le mixeur

La société Blendtech est célèbre pour avoir mixé toutes sortes de choses. Elle a fait une nouvelle victime.

La société américaine Blendtech nous montre une fois de plus la puissance des mixeurs qu’elle conçoit. En quelques secondes, il ne reste plus que de la poudre d’iPhone 3G. D’après ce test «scientifique», l’iPhone 3G aurait une coque beaucoup plus solide que son prédécesseur. Il y a un an, Tom Dickson, le fondateur de la société, avait en effet passé au mixeur un iPhone de première génération.