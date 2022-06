macOS Ventura : L’iPhone en guise de webcam, l’idée surprenante d’Apple

La firme de Cupertino a dévoilé, lors de sa conférence annuelle pour les développeurs (WWDC), un nouvel usage à venir pour son smartphone.

La fonction Continuité, qui permet de faire communiquer sans fil divers appareils Apple entre eux lorsqu’ils sont à proximité et connectés au même identifiant Apple, a ajouté une nouvelle corde à son arc. En dévoilant la nouvelle mouture macOS Ventura lundi, lors de l’événement WWDC, Apple a présenté une nouveauté: la possibilité d’utiliser un iPhone en guise de webcam grâce à un nouvel accessoire qui permet de placer l’iPhone et ses caméras arrière sur la partie supérieure de l’écran.

La fonction «Appareil photo Continuité» permettait déjà de prendre une photo à l’aide d’un iPhone, d’un iPad ou d’un iPod Touch pour la voir apparaître automatiquement sur un Mac à proximité. Elle va bientôt aussi permettre de diffuser des images de meilleure qualité lors d’appels vidéo depuis tout ordinateur compatible. L’aveu d’Apple que les webcams intégrées à ses ordinateurs sont de mauvaise qualité? Le système, qui rappelle les possibilités offertes par l’app Camo sur PC et Mac, est non seulement compatible avec FaceTime, mais aussi Microsoft Teams, Zoom ou encore Webex, entre autres.

Mode Desk View

Le mode Desk View affiche non seulement le visage de l’interlocuteur, mais aussi une vue de son bureau lors d’appels vidéo.

Apple proposera par ailleurs aussi un mode Desk View. Il permettra de diffuser simultanément un second flux affichant une vue plongeante du bureau grâce au capteur grand-angle de l’iPhone. Apple ne l’a pas précisé, mais il est probable que l’iPhone utilisé devra tourner sous iOS 16. Cette nouvelle version du système d’exploitation mobile apporte diverses nouveautés, comme davantage d’options pour personnaliser l’écran de verrouillage de l’iPhone.

Son déploiement pour le grand public est annoncé pour l’automne, mais cette mise à jour majeure ne sera pas compatible avec l’iPhone SE de première génération, ni avec l’iPhone 6S et l’iPhone 7/7 Plus. Il faudra disposer d’un iPhone 8, sorti il y a 5 ans, ou d’un modèle d’iPhone plus récent, pour pouvoir installer le nouvel OS.