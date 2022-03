Application iPhone : L’iPhone sert à tout, même à faire la guerre

Le smartphone d’Apple est capable de localiser la position des soldats alliés et ennemis sur un champ de bataille, grâce à une application développée par un fournisseur militaire américain.

Le fournisseur d'équipements aéronautiques et militaire américain Raytheon a dévoilé une application qui vise à exploiter les technologies de l'iPhone sur les champs de bataille.

Le logiciel One Force Tracker (OFT) s'appuie sur les capacités du téléphone à écran tactile d'Apple en terme de localisation, Internet à haut-débit et système de mesure de la vitesse pour permettre aux soldats de suivre sur une carte, en temps réel, le mouvement de leurs alliés et adversaires.