Guerre Hamas-Israël: Israël prépare une intervention terrestre à Gaza pour «liquider» le Hamas

«On n'a rien fait», crient les Gazaouis sous les bombes

«Pourquoi? On n'a rien fait!», hurle un homme en regardant des brancardiers emmener le corps sans vie d'une de ses proches, tout juste sorti des décombres d'un quartier résidentiel de la bande de Gaza, pilonnée sans répit par les avions israéliens.

AFP

Un peu plus loin, dans Chati, le plus grand camp de réfugiés de la petite langue de terre ravagée par les guerres et la pauvreté, un autre cri s'élève: «Venez! Il est encore vivant!». Un secouriste s'approche, saisit une main qui se tend de sous les décombres et, avec l'aide de collègues et de voisins, ils parviennent à dégager les jambes d'un homme pris sous les gravats.

La tête sanguinolente, il est emmené par les secouristes, appuyés par des dizaines de volontaires venus aider à sortir des ruines cadavres et blessés du dernier raid aérien israélien sur la bande de Gaza, désormais sous «siège total», sans eau, électricité ou carburant.

De jour comme de nuit, le fracas des explosions, des drones et autres déflagrations est incessant. Plus personne ne dort, à cause du bruit, mais aussi parce que chaque maison est potentiellement menacée. Israël veut «liquider» le mouvement islamiste et dans cette opération, décrétée après l'offensive de samedi, la plus meurtrière en 75 ans d'existence d'Israël, déjà plus de 1 300 Palestiniens ont été tués à Gaza. À Chati, en une demi-heure jeudi matin, les avions de guerre ont mené des dizaines de raids.

«Est-ce que quelqu'un ici connaît cet enfant?»

Dans de nombreux quartiers --ceux qui n'ont pas été réduits à un tas de ruines fumant - il n'y a plus d'électricité. L'unique centrale qui alimente le territoire où vivent 2,4 millions de Palestiniens - pour moitié d'entre eux des enfants - est à l'arrêt. Et avec elle, Internet, l'eau et même les communications téléphoniques.

À l'hôpital al-Chifa, le plus grand de l'enclave sous strict blocus israélien depuis 16 ans, c'est le chaos. Au milieu du ballet ininterrompu des ambulances, des proches venus demander des nouvelles, des blessés qui arrivent et repartent, deux enfants sont assis au sol, médusés et silencieux.