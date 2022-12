Chiraz : L’Iran pend trois condamnés à mort pour agressions sexuelles et viols

Trois personnes reconnues coupables de viols et d’agressions sexuelles ont été exécutées jeudi à Chiraz, dans le sud de l’Iran, plus d’un an après leur arrestation, ont indiqué les autorités judiciaires. Ils avaient été condamnés à mort en juillet et leurs verdicts avaient été examinés et confirmés par la Cour suprême, rapporte l’organe du pouvoir judiciaire Mizan Online.