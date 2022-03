Expérience : Lire dans les pensées, c’est possible

Des chercheurs britanniques affirment avoir réussi à déterminer à quel événement spécifique des personnes pensaient en examinant l'activité de leur cerveau.

La dernière étude fait un pas de plus vers le rêve ou cauchemar de pouvoir lire les pensées des autres en se concentrant sur la mémoire épisodique, ces souvenirs des événements de la vie quotidienne plus complexes et de fait plus ardus à percer.