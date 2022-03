La main d'Henry : L’Irlande a aussi «triché»

Pour l'ancien milieu de terrain de l'Irlande, Roy Keane, son pays et sa fédération ont la mémoire courte et ont oublié que l’Irlande a gagné sa place en barrages sur un pénalty plus que litigieux.

«L'Irlande a eu ses occasions dans les deux matches et ne les a jamais prises. Mais c'est la réaction habituelle de la FAI: ‘Nous avons été volés, nous avons été volés’», a critiqué Keane lors d'une conférence de presse avant le match de son équipe d'Ipswich (2e division anglaise). «Je me souviens d'un match (ndlr: de qualification) contre la Géorgie, quand l'Irlande a obtenu un pénalty sur l'une des pires décisions qui ait jamais changé le cours d'un match. Je ne me souviens pas avoir entendu la FAI demander que le match soit rejoué», a argumenté l'ancien joueur de Manchester United.

«Je serais plus ennuyé par mes défenseurs et mon gardien que par Thierry Henry. Comment peut-on laisser un ballon rebondir dans les 6 mètres? Comment un défenseur peut-il laisser Thierry Henry s'intercaler entre lui et le but? Si la balle est dans les six mètres, où diable est mon gardien?», a demandé Keane.

Le joueur entretient des relations tumultueuses avec les autorités du football de son pays. Il avait quitté le camp d'entraînement de l'Irlande avant le début du Mondial-2002.