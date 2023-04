Casino 2000: Lisa Dann, coup de coeur de Stephane Plaza sera sur la scène du Purple Lounge

Concert

Lisa Dann est une jeune chanteuse de 19 ans originaire de Sarreguemines. Passionnée et dotée d’une sensibilité à fleur de peau. Elle participe en 2020 à l’émission «La France a un incroyable talent». Avec son interprétation en version épurée piano-voix du tube des années 80 «Voyage voyage», elle émeut le jury et le public est subjugué. La vidéo de sa prestation engendre plus de 20 millions de vues cumulées. Elle se hisse jusqu’en finale! Lisa sort son premier single «Maman est là» en janvier 2022. Puis «Décalée» en septembre 2022, titres écrits et composés par Emmanuel Zachayus et enregistrés avec Yann Macé et Luc Leroy (Génération Goldman, Céline Dion…).