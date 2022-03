Série télévisée : Lisa Kudrow n'aime pas regarder «Friends»

L'actrice évite de regarder les rediffusions de la série qui l'a fait connaître. Elle a également révélé son meilleur souvenir de tournage.

S'adressant aux journalistes de «Entertainment Tonight» lors d'une conférence de presse sur sa nouvelle comédie Booksmart à Los Angeles, la star a avoué qu'elle évitait tout simplement de regarder la série. «Je ne la regarde pas quand ça passe à la télé, a-t-elle déclaré. C'est possible que je ne m'aime pas, alors je préfère ne pas prendre le risque»

Interrogée sur ses meilleurs souvenirs de tournage, la vedette a déclaré qu'elle avait adoré le jour où le pilote avait reçu le feu vert pour devenir une série à part entière, en 1994. «Nous étions comme de petits chiots, on se sautait les uns sur les autres et on faisait n'importe quoi, s'est-elle souvenue. C'était amusant».