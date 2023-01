Carnet noir : Lisa Loring, de «La Famille Addams», est décédée

Dans une publication sur Facebook, son amie Laurie Jacobson, précise que Lisa Loring souffrait d’hypertension artérielle liée au tabac et qu’elle est restée sous assistance respiratoire pendant trois jours avant que sa famille ne prenne la décision de la débrancher.

Le personnage de Mercredi a récemment été mis en lumière grâce à la série Netflix du même nom, réalisée par Tim Burton et qui suit les aventures de l’aînée de la famille Addams , incarnée par Jenna Ortega , d’après l’œuvre du dessinateur américain Charles Addams.

Mais la première à avoir interprété la jeune fille à la peau pâle et aux longues nattes noires est née en 1958 dans les îles Marshall, en Océanie. C’est d’ailleurs en campant Mercredi Addams qu’elle obtient son premier rôle récurrent à l’âge de 6 ans.

Après cela, on ne la voit quasi plus sur les écrans pendant près d’une décennie. Elle revient toutefois pour le téléfilm «La famille Addams: c’est la fête», diffusé en 1977 à l’occasion d’Halloween et qui réunit les acteurs de la série originale. Ses derniers rôles sont deux films d’horreur.