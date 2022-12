Au Portugal: Lisbonne frappée par d'impressionnantes inondations

De violentes inondations ont frappé Lisbonne, dans la nuit de mercredi à jeudi, causant la mort d'une personne au moins, selon les autorités. En une heure, il est tombé l'équivalent de trois semaines de pluie. Le sud du pays a été placé en alerte rouge vents violents et pluies, et la population a été invitée à rester chez elle.

Sur les réseaux sociaux, des images et vidéos postées témoignent de l'ampleur du phénomène. Le métro, certaines routes et des tunnels ont été inondés. L'aéroport, lui aussi touché, a été fermé et deux vols ont dû être déroutés dans la nuit.