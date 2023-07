Lisbonne se prépare à accueillir un million de jeunes avec le pape

À un mois des JMJ (journée mondiale de la jeunesse), Lisbonne se prépare à accueillir le Pape François, malgré ses problèmes de santé et sa récente opération, ainsi que presque un million de jeunes pèlerins, d’après les organisateurs de l’évènement. Au sein de la fondation des JMJ, près de 300 volontaires s’activent pour mobiliser des jeunes à travers le Portugal et répondre à leurs questions.

Plus de 300 000 pèlerins ont déjà confirmé leur participation et parmi eux, on compte des jeunes de 151 pays différents, dont le Luxembourg. «Nous avons des jeunes de tous les pays du monde même des longitudes et latitudes les plus éloignées», indique l'évêque auxiliaire de Lisbonne, Américo Aguiar, à l’AFP. Les jeunes espagnols représentent le premier contingent, suivis des Italiens, des Français, des Portugais et des Américains.