Tabac: Lisbonne va bannir la fumée sur les terrasses couvertes et autour des écoles

Afin d’encadrer ses nouvelles mesures, le gouvernement portugais a promis de renforcer les campagnes contre le tabac et l’accompagnement des fumeurs.

Le Portugal a adopté une série de mesures visant à durcir les lois contre le tabagisme, a annoncé, jeudi, le ministre de la Santé. «Avec cette loi, nous souhaitons que les plus jeunes vivent dans des environnements sans tabac, diminuer l’incitation à fumer et permettre aux fumeurs de surmonter leur dépendance», a déclaré Manuel Pizarro, à l’issue du Conseil des ministres. «Notre objectif est d’aboutir à une génération sans tabac d’ici à 2040. Cette loi s’inscrit dans la volonté européenne antitabac, mais nous souhaitons aller plus loin.»