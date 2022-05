Tourisme: Lisbonne, ville idéale pour flâner à pied

Ici la Praça do Comércio.

Lisbonne est une ville très agréable pour le tourisme, du fait de sa beauté et de son climat.

Quoi de mieux que la marche à pied pour découvrir une ville? Surtout à Lisbonne, où les charmes se nichent à tous les coins de rue. La vieille ville se prête à merveille à ces déambulations sans but, entre les petites rues pavées. Il est conseillé d’aller dans le quartier d’Alfama, par exemple jusqu’au mirador de Santa Luzia, d’où il est possible de voir quelques paquebots, puis vers le château de São Jorge.

En bas de la descente, il est conseillé de prolonger vers la Praça do Comércio, une place majestueuse située au bord du Tage. Autour, dans le quartier de Baixa, les rues commerçantes rectilignes proposent une toute autre géométrie que les quartiers anciens, constitués de rues étroites et biscornues. Les amateurs de shopping pousseront jusqu’à la longue Avenida da Liberdade. Mais ce sont bien les petites rues tarabiscotées qui apportent charme et poésie à Lisbonne. C’est le cas près du jardin botanique, ou vers les miradors de Santa Catarina ou de São Pedro de Alcântara. Ces points de vue sont très prisés des touristes à pied, qui admirent la vue dans une cité très souvent baignée de soleil.