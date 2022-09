«C’est choquant et surprenant» : L’Islande stupéfaite face au premier attentat déjoué de son histoire

«C’est choquant, bien sûr, et surprenant», avoue à l’AFP Helgi Gunnlaugsson, spécialiste en sociologie criminelle. «Nous avons eu des fusillades ces dernières années mais c’était des cas individuels et pas un groupe de personnes avec tout cet armement», note-t-il.

Des dizaines d'armes, des milliers de munitions

Le Parlement visé?

Deux des personnes gardées à vue, que la police considérait comme armés et dangereux, ont été placées en détention provisoire et vont être entendues au cours des prochains jours. Les deux autres ont été relâchées. Selon les autorités, le Parlement islandais et la police elle-même faisaient partie des cibles potentielles dans les projets en préparation.

Mais de nombreuses zones d’ombres demeurent, sur le profil des suspects, leurs motivations et d’éventuelles complicités en Islande ou à l’étranger. Les suspects auraient, selon des informations non confirmées de la télévision publique RUV, évoqué la possibilité de commettre des «meurtres de masse» lors d’une fête annuelle de la police prévue la semaine prochaine. Les enquêteurs chercheraient notamment à savoir s’ils ont pu s’inspirer du tueur d’extrême droite norvégien Breivik, toujours selon la RUV.

«C’est particulièrement effrayant»»

L’augmentation des violences avec armes avait suscité un débat national ces derniers mois en Islande, avec des appels de la police et de responsables politiques à muscler les effectifs et les moyens. Mais la confirmation d’un projet avancé d’attentat marquerait la fin d’une exception pour l’île à la nature sauvage et aux dizaines de volcans. «Aussi triste que ce soit, on peut désormais s’attendre à cela (la menace terroriste, ndlr) ici en Islande comme ailleurs dans les pays nordiques. C’est particulièrement effrayant», a reconnu la Première ministre Katrín Jakobsdóttir jeudi soir.