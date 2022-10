Buzz sur Twitter: Le Listenbourg, pays collé au Portugal que «les Américains ne connaissent pas»

Quand on regarde l’emplacement du Listenbourg sur une carte, on peut voir que ce pays du Sud de l’Europe, frontalier du Portugal et de l’Espagne, dispose de milliers de kilomètres de littoral. Avec sa position géographique, nul doute que son climat enviable en fait une destination touristique des plus prisées. Si vous n’êtes pas un féru de géographie, vous apprendrez aussi que le Listenbourg fait partie de l’Union européenne, de la zone Euro, et que sa langue officielle est le français.