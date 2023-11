L’Italie frappée par la tempête Ciaran, trois morts en Toscane

«Situation critique» à Florence

Les pompiers ont indiqué avoir mené des dizaines d’interventions autour de Florence, Pistoia, Pise et Prato afin de secourir des automobilistes bloqués dans leurs véhicules dans des tunnels inondés ou à cause d’arbres tombés sur la chaussée. À Florence, «la situation est critique», a prévenu dans la nuit de jeudi à vendredi le maire Dario Nardella sur X.

Trois hôpitaux de la région ont subi des inondations liées aux crues de rivières et de fleuves et le trafic ferroviaire est fortement perturbé. L’alerte orange aux précipitations et aux vents forts est en vigueur jusqu’à vendredi 18 h en Toscane. La tempête avait déjà fait plusieurs morts sur son passage, notamment en France et en Belgique, où un enfant a été tué.