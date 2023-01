Lutte anticriminalité : L’Italie saisit pour plus de 250 millions d’euros de biens à la mafia calabraise

La police a lancé, jeudi, une opération contre la mafia sévissant en Calabre, procédant à la saisie de biens pour une valeur supérieure à 250 millions d’euros. Cinquante-six personnes, pour la plupart déjà en prison, sont soupçonnées de conspiration mafieuse, extorsion, enlèvement, corruption et détention illégale d’armes, ont indiqué les forces de l’ordre et le parquet. Quelque 300 membres des forces de l’ordre ont participé à cette opération centrée sur une zone contrôlée par le clan Mancuso, une branche de la mafia calabraise, la plus puissante du pays, connue sous le nom de Ndrangheta. Des centaines de membres de cette organisation sont jugés dans le cadre d’un maxi-procès.