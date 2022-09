Législatives : L’Italie vote, l’extrême droite y croit

Plus de 50 millions d’Italiens sont appelés aux urnes dimanche pour élire leur parlement, un scrutin menacé par le mauvais temps, et où l’extrême droite devrait entrer en force.

«En Europe, ils sont tous inquiets de voir Meloni au gouvernement (…) La fête est finie, l’Italie va commencer à défendre ses intérêts nationaux», a-t-elle mis en garde durant sa campagne. Cette ex-fan de Mussolini, dont la devise est «Dieu, patrie, famille», a réussi à dédiaboliser son parti et catalyser sur son nom les mécontentements et frustrations de ses compatriotes en campant dans l’opposition alors que tous les autres partis soutenaient le gouvernement d’unité nationale de Mario Draghi.

Mais la messe n’est pas dite: «imprévisibles, les élections se jouent sur l’émotion et au dernier moment», rappelle à l’AFP Emiliana De Blasio, professeure de sociologie à l’université Luiss de Rome, tout en soulignant le rôle-clé des indécis, estimés à 20% environ, et l’importance du taux final de participation. Les scores du Mouvement 5 Étoiles (M5S, ex-antisystème), crédité d’avoir institué un revenu minimum pour les plus pauvres, et du Parti démocrate (PD, gauche), bien implanté localement, pourraient réserver des surprises, notamment dans le sud du pays.