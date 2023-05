Jeux des Petits Etats européens: Lits trop courts, manque d'eau, les petites galères des athlètes à Malte

Arrivée dimanche à Malte, la délégation luxembourgeoise composée de près de 200 personnes a déjà expérimenté quelques problèmes, que le chef de mission Alwin de Prins a tenu à minimiser, lundi. «Les athlètes sont satisfaits. On mange très bien et les chambres sont très propres et confortables. Les plus grands défi organisationnels restent pour l'instant le transport et le manque d'eau à disposition» a-t-il cependant expliqué.