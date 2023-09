L'auteure de «La Demoiselle d’Avignon» est décédée

Née le 7 juin 1927 à Nîmes, Frédérique Hébrard est la fille de l’historien, romancier et académicien André Chamson et de l’archiviste Lucie Mazauric, des parents protestants de gauche fortement engagés dans la lutte antifasciste et pour le Front populaire. Elle débute comme comédienne et rencontre Louis Velle, avec qui elle avait formé depuis 1949 un couple fusionnel, jusqu’au décès de ce dernier en février 2023.