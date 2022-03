États-Unis : «Little Miss Nobody» a enfin un nom, 62 ans après sa mort

Le corps d’une fillette de 4 ans avait été retrouvé en juillet 1960 dans un désert de l’Arizona. Les autorités ont enfin réussi à l’identifier, ont-elles annoncé mardi.

On ne saura certainement jamais ce qui est arrivé à «Little Miss Nobody», un surnom que l’on pourrait traduire par «Mademoiselle Personne». Mais 62 ans après sa mort, cette fillette de 4 ans a au moins récupéré son nom: elle s’appelait Sharon Lee Gallegos. Mardi, la police du comté de Yavapai a annoncé avoir identifié cette mystérieuse enfant, rapporte AZ Central. «J’espère que nous n’entendrons plus le nom de Little Miss Nobody», a déclaré le shérif David Rhodes lors d’une conférence de presse diffusée en direct sur Facebook.