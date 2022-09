«The Serpent Queen»: Liv Hill est fascinée par son nouveau rôle

Simplement par audition. C’est une histoire fascinante que celle de cette femme, née à Florence, avant de devenir reine de France et qui a donné naissance à trois rois, sans oublier son implication dans la guerre de religion entre catholiques et protestants avec le terrible massacre de la Saint-Barthélemy.

Non, car tous les individus changent énormément entre l’enfance et l’âge de 40 ans, y compris physiquement. Seul l’esprit reste inchangé. Samantha et moi avons longuement discuté de cela pour avoir la même idée de la personnalité de Catherine de Médicis et de son approche de la religion par exemple. Chacune de nous a été libre de son interprétation, sans chercher à imiter l’autre. C’est capital dans ce genre de narration.