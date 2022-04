Football européen - Liverpool leader provisoire de Premier League

Lens a retrouvé le chemin du succès à Bollaert face à Clermont (3-1) et s'est relancé dans la course aux places européennes, samedi lors de la 29e journée de L1. Le RCL, rapidement mené après un but d'Elbasan Rashani (9e), a renversé la rencontre grâce à Kevin Danso (39e), Florian Sotoca (45e+4) et Massadio Haïdara (58e).