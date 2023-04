Football/Premier League: Liverpool a pris une fessée contre City, puis s'est fait caillasser

Le car de l'équipe de Liverpool a été visé par un projectile après la défaite des Reds (4-1) sur la pelouse de Manchester City, samedi. Un geste que «condamne fermement» le club mancunien et qui fait l'objet d'une enquête de police, a annoncé cette dernière. «Manchester City a été informé que le car de Liverpool a subi un dommage lors de son trajet retour après le match. Un projectile a été lancé sur le car», ont écrit les Skyblues sur leur site Internet.

«Des incidents de cette sorte sont totalement inacceptables et nous condamnons fermement le ou les individu(s) responsable(s)», a ajouté le champion d’Angleterre en titre. «Nous apportons notre soutien total à l'enquête de la police du Grand Manchester sur ces faits», a encore poursuivi City, qui s'est également dit «déçu d'avoir entendu des chants inappropriés venant des supporters locaux pendant le match».

Et d'ajouter: «Nous continuerons à travailler avec les groupes de supporters et les responsables des deux clubs pour éradiquer ces chants haineux lors de ces rencontres».

Des précédents récents

La police du Grand Manchester a confirmé l'ouverture d'une enquête «pour identifier et localiser les délinquants». «Aucune blessure n'a été signalée et le car du club de Liverpool a pu poursuivre son trajet», a-t-elle précisé. Les rencontres entre Liverpool et Manchester City, clubs ultra-dominants en Premier League lors des dernières saisons, ont régulièrement donné lieu à des débordements.