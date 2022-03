Liverpool complète le quatuor anglais

Après Arsenal, Manchester United et Chelsea, Liverpool s'est qualifié mardi pour les quarts de la Ligue des champions

«Ce n’était pas si facile. L’Inter est une bonne équipe. Mais c’est vrai que l’exclusion a changé le match. On voulait surtout ne pas prendre de but. C’est réussi. On a bien joué, et on mérite de passer. Si on regarde notre saison, on a été inconstants en championnat, mais Liverpool reste une force en Europe. Fernando Torres est un joueur de très haut niveau. Il n’a besoin que d’une occasion pour marquer. Il l’a encore montré ce soir», a déclaré Steven Gerrard, milieu et capitaine de Liverpool, après la rencontre.