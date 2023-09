Il a vécu son plus grand rêve grâce aux Reds

Le supporter a été filmé depuis la «Tribune Sir Kenny Dalglish» et les images sont touchantes. Le jeune homme a été pris par l'émotion dès les premières notes du traditionnel «You'll Never Walk Alone», chanté par les fans liverpuldiens avant chaque rencontre à Anfield. Les chaudes larmes ont coulé et, à notre avis, pas seulement celles du petit fan en question...