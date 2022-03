FA Cup - 4e tour : Liverpool sorti par une D2, Tottenham a eu chaud

L'équipe de 2e division Wolverhampton n'a pas eu de pitié pour son prestigieux adversaire Liverpool, qu'il a sorti de la Coupe d'Angleterre. Tottenham a failli s'incliner face à une D4.

Rien ne va plus chez les «Reds», qui ont été éliminés samedi dès le quatrième tour de la Coupe d'Angleterre par Wolverhampton, une équipe de 2e division (2-1). Liverpool a semblé incapable de sortir du marasme dans lequel la formation est plongée depuis début janvier et a concédé là sa troisième défaite d'affilée à Anfield, en à peine huit jours.

Déjà sortis piteusement, mercredi soir, par Southampton en demi-finale de la Coupe de la Ligue , et avec un retard qui se monte actuellement à dix points sur le leader, Chelsea, en championnat, les hommes de Jürgen Klopp n'ont quasi plus aucun espoir de titre cette saison. C'est en tout cas ce qu'a admis à demi-mots le technicien allemand récemment: «Qui peut faire face à une série comme celle de Chelsea? Nous les avons battus, donc nous ne sommes pas responsables de leur position. Nous avons fait ce que nous avons pu.»

Un sur huit

Avec cette troisième défaite de suite à Anfield, les «Reds» n'ont remporté qu'un seul de leur huit matches en ce début d'année. Ils ont surtout donné l'impression que la saison leur échappe complètement. Lâchée par une défense poreuse, comme ce fut encore le cas samedi contre Wolverhampton, l'équipe de Klopp ne trouve plus la recette qui en faisait l'une des équipes les plus chatoyantes d'Angleterre.

La meilleure attaque de Premier League n'a marqué que huit buts en huit matches, en ayant joué deux fois contre une D4 et une fois contre une D2 en Coupe ainsi que contre les relégables Sunderland et Swansea en championnat. Samedi contre les «Wolves», les «Reds» ont encaissé un but dès la première minute, après une erreur défensive sur un coup franc lointain. Ce qui a permis au défenseur Richard Stearman d'inscrire son premier but depuis trois ans... Liverpool a ensuite monopolisé le ballon mais sans rien pouvoir en faire et a encaissé un deuxième but sur une action de contre-attaque, juste avant la pause (2-0, 41e). Origi a bien redonné un peu d'espoir en fin de match (2-1, 86e), mais trop tard.