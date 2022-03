Liverpool termine l'année en trombe

En battant largement Newcastle dimanche, Liverpool s'est assuré de débuter l'année 2009 en tête

de la Premier League.

Liverpool, leader du championnat d’Angleterre, s’est très facilement imposé, dimanche, sur la pelouse de Newcastle (5-1) lors de la 20e journée du championnat d’Angleterre et a confirmé ainsi sa position et son excellente forme du moment.

Devant leurs supporters, les Magpies ont été humiliés par les Reds, impressionnants au milieu de terrain et emmenés par un exceptionnel Steven Gerrard, auteur d’un doublé. Newcastle a eu le tort de trop vouloir jouer et a laissé trop d’espaces aux joueurs de Rafael Benitez. Sans un grand Shay Given, le portier des Magpies, le score aurait même été bien plus large tant les Reds ont dominé.