Grande-Bretagne : Liz Truss est officiellement Première ministre

«La reine a reçu en audience la députée Elizabeth Truss aujourd'hui et lui a demandé de former un nouveau gouvernement», a indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué. «Mme Truss a accepté l'offre de Sa Majesté et lui a baisé les mains pour marquer sa nomination en tant que Première ministre et Première Lord du Trésor», a-t-il ajouté, employant l'expression figurée décrivant cette cérémonie.