Royaume-Uni : Liz Truss quitte Downing Street avant la nomination de Rishi Sunak par Charles III

La plus éphémère Première ministre que le Royaume-Uni ait connu a quitté mardi Downing Street, avant la nomination de son successeur Rishi Sunak, troisième chef de gouvernement en deux mois.

Faisant un bilan de son mandat éclair, elle a cité les funérailles de la reine Elizabeth II et l'accession au trône de Charles III, ainsi que le soutien aux ménages face à l'augmentation des factures d'énergie. Elle s'est ensuite rendue en voiture pour remettre sa démission au roi Charles III au palais de Buckingham. Le souverain, âgé de 73 ans, va confier la tâche de former un nouveau gouvernement à Rishi Sunak, qui sauf surprise, devrait notamment conserver Jeremy Hunt au poste de ministre des Finances.

Ex-banquier et ministre des Finances, le conservateur Rishi Sunak devient, à 42 ans, le plus jeune chef de gouvernement de l'histoire contemporaine du Royaume-Uni, après une ascension fulgurante en politique. Il est aussi le premier dirigeant britannique d'origine indienne et le premier originaire d'une ancienne colonie britannique. Rishi Sunak se rendra enfin à Downing Street, où il prononcera un discours vers 12h35 (heure au Luxembourg).