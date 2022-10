Polémique: Lizzo choque ses fans en posant fesses à l’air 

Lizzo aime surprendre sa communauté. La chanteuse américaine a publié la semaine dernière sur Instagram une vidéo et des photos d’elle vêtue d’un nouveau legging créé par sa marque de sous-vêtements sculptants Yitty . Un ovni fashion qui rappelle le chaps, le pantalon porté par les cow-boys. Il est disponible en trois couleurs – rose, noir et ocre – et dans un éventail de tailles allant du XS au 6X.

Pourquoi avoir créé un legging ouvert à l’avant et à l’arrière? La chanteuse et icône body positive ne donne pas de réponse mais confie au New York Times promouvoir l’idée selon laquelle on peut faire ce que l’on veut de son corps et porter ce que l’on souhaite.