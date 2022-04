Body positive - Lizzo crée une marque de lingerie gainante

Casser les codes

Une vision inclusive de la mode chère à l’artiste américaine qui est l’une des icônes phares du mouvement Body Positive. Mais, proposer des sous-vêtements gainants n’irait-il pas à l’encontre du principe d’acceptation de soi prôné par ce mouvement? «Je ne cherche pas à changer le corps des personnes, répond Lizzo dans une interview accordée à The New York Times. Ce que je veux, c’est modifier l’essence même du shapewear. Je vends plus que des sous-vêtements. Ce que je vends, c’est l’idée que l’on peut faire ce que l’on veut de son corps, porter ce que l’on souhaite et se sentir bien dans sa peau».