Obésité: Lizzo fait du sport pour sa santé, pas pour maigrir 

Elle souligne qu’elle doit être en forme pour danser, chanter, rapper, jouer de la flûte et se produire en concert pendant plus de 90 minutes, tout en portant des vêtements serrés qui l’empêchent parfois de respirer. «J’adore mon travail, mais je dois être endurante et en bonne santé pour le faire».

Des exercices adaptés à tous

Fitness, yoga, danse ou musculation, des coachs en surpoids sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux. Leur but: montrer des mouvements et des exercices adaptés à toutes les morphologies. «Faire du sport permet d’améliorer la posture, de se challenger et de se faire du bien», écrit Keri Harvey, coach américaine suivie par 27 000 personnes sur Instagram, où elle donne ses astuces d’entraînement.