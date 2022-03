Téléréalité - Lizzo recherche des danseuses qui lui ressemblent

La chanteuse Lizzo sera à la tête de sa propre émission de téléréalité dès le 25 mars. Instagram Lizzobeeating

«J’avais besoin de danseuses, nous avons donc organisé une audition, raconte la chanteuse Lizzo au magazine People. Il y avait toutes ces danseuses, magnifiques et très gentilles, mais aucune ne me ressemblait physiquement. Je me suis sentie si mal que je me rappelle m’être levée et être partie. J’ai compris que c’était à moi de prendre les choses en main et d’organiser un autre casting».

Combattre les diktats de la beauté

Résultat? Une émission de téléréalité – Watch Out for the Big Grrrls – diffusée dès le 25 mars sur Amazon Prime Video. 15 concurrentes s’affronteront pour décrocher une place de danseuse et participer à la prochaine tournée de la chanteuse. Une émission que Lizzo a souhaité produire pour célébrer son corps mais aussi celui de toutes les femmes dont la morphologie ne correspond pas aux canons de beauté classiques. «Je sais que je suis grosse, explique-t-elle. Cela ne me dérange pas. J’aime être grosse, je suis belle et en bonne santé».

Davantage d’empathie

Véritable icône Body Positive, Lizzo assure être bien dans sa peau et ne pas être touchée par les critiques formulées sur son poids. Elle s’inquiète néanmoins des effets que celles-ci peuvent avoir sur sa communauté. «Il y a toute une génération de jeunes gens qui peuvent être blessés par ces attaques», regrette-t-elle. Sa réponse? Elles sont nombreuses. La chanteuse a posté le mois dernier une série de photos d’elle nue «pour aider les gens à se sentir mieux dans leur peau et les encourager à faire preuve d’empathie les uns envers les autres».