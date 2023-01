Body shaming: Lizzo veut qu’on lui fiche la paix avec son corps

Dans une vidéo postée sur Instagram le 6 janvier, la chanteuse américaine demande à sa communauté à ne plus commenter son apparence physique.

«Est-ce que vous comprenez que les artistes ne sont pas là pour correspondre à vos standards de beauté? Les artistes sont là pour faire de l’art», déclare Lizzo dans une vidéo publiée sur Instagram le 6 janvier. La chanteuse de 34 ans et icône Body Positive ne supporte plus les commentaires incessants au sujet de son physique.

Elle critique le fait que quelle que soit son apparence – elle aurait perdu plus de 20 kilos, depuis l’année passée – les internautes ne peuvent pas s’empêcher de la commenter, au détriment de sa musique. «Je t’aimais mieux quand tu étais plus grosse. Pourquoi as-tu perdu du poids?» «Tu es trop grosse, c’est vraiment dégoûtant», «Tu devrais perdre du poids pour ta santé», «Tu n’as pas assez de seins et de fesses» sont quelques-uns des commentaires dénoncés par Lizzo.