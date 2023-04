Football: Hugo Lloris sorti à la mi-temps après cinq buts encaissés!

L'ancien gardien de l'équipe de France, Hugo Lloris, a été remplacé à la pause du match entre Tottenham et Newcastle après une première période catastrophique où il a encaissé 5 buts lors des 21 premières minutes. Lloris n'a même pas bougé, notamment, sur une frappe sublime de 27 mètres de Murphy dont le visage après le but (3-0, 9e) disait toute l'incrédulité face à la réussite insolente de son équipe.

Les Spurs ont finalement perdu 6-1 et pointent à la 5e place de Premier League. Ils ont désormais 6 points de retard sur Manchester United (4e) et Newcastle (3e), avec respectivement deux matches et un match de plus au compteur.