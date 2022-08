France : Loana se mélange les pinceaux en voulant rétablir la vérité

Les propos- et surtout les clichés – ont eu pour effet d’énerver Loana qui s’est emparée de son compte Instagram pour répondre au coiffeur. Dans un premier post, elle a écrit: «Je tiens à rétablir la vérité. Une personne de l’émission «Relooking extrême» (sic) a publié cette photo en prétextant que c’était le résultat final donc je me vois être traitée de menteuse SAUF que cette photo est celle de mon arrivée à l’émission et pas celle de mon départ.» Le problème, c’est que l’image partagée par la Française n’était absolument pas celle diffusée par Nicolas Waldorf.

Dans un second temps, Loana a publié deux clichés la montrant après son relooking et correspondant à ce qu’avait dévoilé le coiffeur. «Cheveux au carré, châtains et tailleurs crème taille 52 au lieu de 44, pas de maquillage, je ne me suis pas reconnue. Je ne dis pas que c’est horrible, je dis juste que ça ne me ressemble pas et qu’on avait convenu de certaines choses qui n’ont pas été respectées, a-t-elle légendé les photos. Elle a tout de même précisé qu’elle avait passé une très bonne journée avec des personnes géniales.