Emission – Loana transformée: «C'est la pire télé que j'aie faite»

Émission : Loana transformée: «C'est la pire télé que j'aie faite»

L’ex-Lofteuse, que l’on verra bientôt relookée dans «Incroyables Transformations», sur «M6», a détesté cette expérience.

Quand elle a dit à Nicolas qu’elle se sentait très mal, il a tenté de la rassurer en lui disant qu’il lui remettrait des cheveux de la même longueur et de la même couleur, le lendemain. Faux espoir. «Ils m’ont mis des cheveux de merde, continue-t-elle. C’était tellement merdique que quand je me coiffais, la moitié partait. Et mes cheveux étaient bruns! Ils m’ont dit qu’ils allaient faire un shampooing pour les adoucir, déjà on me ment, et d’un seul coup je regarde et je vois du brun très foncé. Je leur dis: «Vous ne m’avez pas faite brune? Parce que ça, c’est le cauchemar de ma vie! Depuis mes 17 ans, je suis blonde».