Covid-19 au Luxembourg: L’obligation vaccinale refait surface dans le débat

Le gouvernement se prépare à l'obligation vaccinale, sans qu'il soit certain à ce stade si elle sera en place.

En janvier, Vic Arendt, Gérard Schockmel, Claude Müller, Thérèse Schaub et Paul Wilmes avaient plaidé pour une obligation concernant les plus de 50 ans, ainsi que le personnel soignant. Cette fois, ils vont réévaluer leur choix en fonction du développement de l’épidémie, de l’émergence de variants, tout en tenant compte de la couverture vaccinale actuelle.

Du scepticisme

«Je préfère me faire vacciner et retrouver ma liberté, plutôt que de rester chez moi sans voir d’amis», estime Ali, un résident de 48 ans croisé devant la gare de Luxembourg. Il craint avant tout l’apparition de nouvelles restrictions. Un peu plus loin, Mick, 44 ans, rappelle qu’il s’est fait vacciner. Tout en affirmant «préférer que les gens décident s’ils doivent se faire vacciner ou non».