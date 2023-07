Selon l’ONG Tax Justice Network: L’OCDE a «échoué» à réformer les règles de fiscalité

Pas de chiffrage précis

Ces transferts de fonds font «perdre aux gouvernements du monde entier 301 milliards de dollars (NDLR: 271,7 milliards d’euros) par an en recettes fiscales directes», calcule l’ONG. Quant aux pertes indirectes, «les chercheurs du Fonds monétaire international (FMI) estiment (...) qu’elles sont au moins trois fois plus importantes que les pertes directes» mais ne donnent pas de chiffrage précis.

Du côté des particuliers, «le monde perd 171 milliards de dollars américains (NDLR: 154 milliards d’euros) par an à cause de l’évasion fiscale offshore liée à la seule richesse financière», assure le TJN. À 472 milliards de dollars, les sommes échappant chaque année à l’impôt sont ainsi en augmentation de 45 milliards de dollars (40,6 milliards d’euros) par rapport à une précédente estimation de l’ONG datée de 2020, qui les évaluait alors à 427 milliards, dont 245 du fait des entreprises et 182 à cause des particuliers.