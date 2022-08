Méditerranée : L’Ocean Viking attend un «port sûr» pour débarquer 466 migrants

«À cette heure l’Ocean Viking attend l’attribution d’un port sûr de débarquement pour les 466 personnes à bord. Nombre d’entre elles sont épuisées par un long et difficile parcours migratoire, des souffrances endurées en Libye et le traumatisme d’une traversée dangereuse par une chaleur accablante», a écrit l’ONG SOS Méditerranée dimanche dans une déclaration concernant son navire humanitaire. Celui-ci a effectué dix opérations de sauvetage depuis mercredi. Les migrants, de 19 nationalités, sont en majorité originaires du Bangladesh, d’Égypte, de Tunisie, d’Érythrée. Parmi eux se trouvent 81 mineurs dont une majorité ne sont pas accompagnés et un nourrisson de trois semaines.